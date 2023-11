Hat das Land aus den Erfahrungen von 2013 gelernt? "In den letzten zehn Jahren ist durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz extrem viel an der Ertüchtigung der Deiche getan worden. Das hilft uns sehr", sagt Stabsleiterin Preuße. Aber noch immer seien nicht alle Reparaturen abgeschlossen.

Als Beispiel für weiterhin gefährdete Orte nennt Preuße Aken an der Elbe – der Ort also, dessen Altenheim in der Übung die Evakuierung droht. "Auch in Aken ist viel passiert, aber wir haben dort noch immer Schwachstellen bei den Deichen", erzählt Preuße.