Der Stromausfall in mehreren Stadtteilen Magdeburgs am Samstag ist durch kaputte Kabel verursacht worden. Wie ein Sprecher des Anbieters "Netze Magdeburg" MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag sagte, waren Kabel an verschiedenen Stellen in der Stadt defekt. Als Grund nannte er Verschleiß. Es sei Zufall, dass dies nahezu gleichzeitig geschehen sei. Insgesamt waren den Angaben zufolge mehr als 3.000 Haushalte betroffen.