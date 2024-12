Im Hinblick auf die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt gibt es besonders viele Keuchhusten-Fälle bei Kindern und Jugendlichen. Vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen erkranken viele. Deutschlandweit ist die Verteilung ähnlich. Allerdings ist die Krankheitslast in Sachsen-Anhalt in allen Altersgruppen deutlich höher: Demnach war die Inzidenz – also die Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen – in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen in den letzten vier Wochen etwa sechsmal so hoch wie bei Jugendlichen bundesweit.