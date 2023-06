Einschulungsuntersuchung Kinder in Sachsen-Anhalt zeigen mehr Entwicklungsdefizite

In Sachsen-Anhalt zeigen in den Einschulungsuntersuchungen immer mehr Kinder einen Förderbedarf. Probleme gibt es dem Landessozialministerium zufolge zum Beispiel bei Feinmotorik und Grammatik. Insgesamt gibt es auch mehr Kinder mit großen Entwicklungsdefiziten. Die Linke im Landtag fordert von der Landesregierung den Personalschlüssel in Kitas anzuheben.