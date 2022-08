Einschulungsuntersuchung Mehr als ein Drittel der Kinder in Sachsen-Anhalt hat Entwicklungsdefizite

Rund 38 Prozent der Kinder, die in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt eingeschult werden, haben bei der Schuleingangsuntersuchung Defizite gezeigt. Das ist viel – allerdings lag der Wert in den vergangenen drei Jahren noch etwas höher. Womöglich hat die Betreuung von Kindern in Familien dafür gesorgt, dass die Schließung von Kitas während Corona nicht allzu sehr ins Gewicht fällt.