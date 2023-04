Armut unter Kindern und Jugendlichen ist nach wie vor eine große Baustelle in Sachsen-Anhalt: Zahlen aus dem Statistischen Landesamt von 2021 belegen, dass jedes fünfte Kind im Land unter 18 armutsgefährdet ist. Das bedeutet: Sie leben in Familien mit einem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens in Deutschland. Ganz praktisch heißt das: Ihnen ist ein Lebensstandard verwehrt, der in unserer Gesellschaft "normal" ist.