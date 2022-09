Kindergrundsicherung durch aktuelle Krisen gefährdet

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. In einem der reichsten Länder der Erde bedeutet das im Regelfall nicht direkt die Obdachlosigkeit. Vielmehr bedeutet es, dass viele dieser Minderjährigen keine warmen Mahlzeiten erhalten, kein Taschengeld bekommen, Theater- und Kinobesuche auslassen müssen und Klassenfahrten nur aus Erzählungen kennen. In Ostdeutschland läuft sogar jedes vierte Kind Gefahr, in Armut aufzuwachsen.