Der Verdacht der Kindeswohlgefährdung hat sich der Landesregierung zufolge in rund 1.300 Fällen bestätigt. Auch das sei ein neuer Höchststand. In fast 690 Fällen hätten die Jugendämter eine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt, in knapp 640 Fällen eine latente.