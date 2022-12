Auf den ersten Blick scheint die Lage auf den Intensivstationen in Sachsen-Anhalt deutlich entspannter zu sein als in der Vorweihnachtszeit der vergangenen beiden Jahre. Nach Angaben des täglich aktualisierten DIVI-Intensivregisters werden mit Stand Donnerstagmittag landesweit 47 Personen aufgrund einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut. Das sind deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den Jahren 2020 (128) und 2021 (164).