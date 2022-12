Während Corona bei Kindern nur eine geringe Rolle spiele, sorgten Grippe- und RS-Viren – also Atemwegsinfektionen – für volle Wartezimmer, sagte Katharina Polter vom Berufsverband der Kinder-und Jugendärzte MDR SACHSEN-ANHALT. In ihrer eigenen Praxis in Magdeburg betreue sie täglich zirka 70 Kinder. Dabei stelle sie eine zunehmende Zahl schwerer Infekte fest. Eine Verlegung auf die Krankenhäuser sei allerdings schwierig. Sowohl das Städtische Klinikum als auch das Uniklinikum in Magdeburg sind bereits mehrfach an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.