Der Gesundheitspolitik-Experte Lottmann sieht noch weitere Probleme - auch weil Patientenzahlen sinken. "Auch das führt zu Kostendruck, vor allem, was die städtischen oder öffentlichen Versorger angeht, die häufig die ganze Palette an Behandlungen gewährleisten müssen, das aber auch nicht mehr kostendeckend schaffen." Die Versorgung werde zunehmend zentralisiert. Kleineren Kliniken gerieten dann häufig unter Druck. Auch die geforderte Digitalisierung bringe viele Kliniken an ihre Belastungsgrenzen. Sie bekämen nicht genug Geld dafür. Als Beispiel nannte Lottmann die elektronische Patientenakte .

Der Wissenschaftler verlangt, Gelder fürs Gesundheitssystem effizienter einzusetzen: "Deutschland hat nun mal das teuerste System in ganz Europa. Da müssen wir uns stärker fragen: Wohin gehen diese Mittel eigentlich? Warum haben wir keine effizienteren Strukturen?" Ein Stück weit greife die Krankenhausreform des Bundes das schon auf. Das Gesetz sieht vor, dass sich Krankenhäuser spezialisieren. Der Magdeburger begrüßt das: "Wenn die einzelnen Häuser jeweils mehr Expertise haben, dann kann man auch längere Wege in Kauf nehmen. Und dann kriegt man insgesamt einen besseren Output."

In Sachsen-Anhalt war zuletzt bekannt geworden, dass die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg in Schieflage geraten sind, weil Sach- und Personalkosten stiegen. Das Amtsgericht hat ein Schutzschirmverfahren angeordnet und einen vorläufigen Sachwalter bestellt. Damit sollen die Stiftungen in den kommenden zwölf Monaten saniert werden. Zu den Pfeifferschen Stiftungen gehören zwei Krankenhäuser, das Medizinische Versorgungszentrum, ambulante Pflegedienste und Wohnangebote für Menschen mit Behinderung. In der gemeinnützigen Einrichtung arbeiten rund 2.000 Menschen.