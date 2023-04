Gutachten zur Krankenhausversorgung Mit dem Gutachten hat die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Zustand der Kliniken in Sachsen-Anhalt umfassend untersuchen lassen. Begutachtet werden die Strukturen inklusive Notfallversorgung und Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2035.



Jetzt wurden erste Ergebnisse des Gutachtens vorgestellt. In den kommenden Wochen soll es abgeschlossen werden. Dann auch unter Berücksichtigung der Krankenhausreform des Bundes, die Grundlage für die weiteren Planungen im Land sein soll.



Das Projekt hatte monatelang für Diskussionen gesorgt. Einigkeit herrschte in der Regierungskoalition aber darüber, alle Klinikstandorte zur medizinischen Versorgung zu erhalten. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt aktuell 45 Krankenhäuser.