Kinderintensivstation seit 2. Februar geschlossen

Am Magdeburger Uniklinikum gab es bis zum 2. Februar nur noch eine einzelne Medizinerin, die die Kinderintensivstation über Wasser gehalten hat. Jetzt ist sie krank und somit ist auch die Station seit über zwei Wochen geschlossen. Dieser Umstand wurde nicht öffentlich kommuniziert, sondern fiel erst auf, als Eltern davon überrascht wurden. Darüber berichtete auch die Magdeburger Volksstimme.

Vor der Schließung der Station hatte das Uniklinikum Magdeburg bis zu zehn belegbare Kinderintensivbetten. Bildrechte: dpa Die Konsequenz ist aktuell: Intensivmedizinische Fälle, die für das Magdeburger Uniklikum bestimmt wären, kommen nun – im besten Fall – ins Uniklinikum in Halle. Klappt das nicht, so muss in der ganzen Republik nach einer passenden Klinik gesucht werden. Das bedeutet neben einer ernsten gesundheitlichen Situation Stress für die betroffenen Kinder und ihre Eltern.

Uniklinikum: Kinder müssen oft verlegt werden

Ein Sprecher des Uniklinikums sagte dazu: "Sollten in Halle kurzfristig keine Kapazitäten vorhanden sein, erfolgt die Abfrage bei anderen Kliniken nach dem Kleeblattkonzept." Gebe es keine freien Kapazitäten, frage man weitere Klinik an, um bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Allerdings arbeiten dem Sprecher zufolge auch umliegende Kliniken oftmals an der Kapazitätsgrenze. Daher müsse man den Umkreis der Anfragen erweitern. "Unter Berücksichtigung des derzeitigen deutschlandweiten Fachkräftemangels, vor allem bei Kinderintensivmedizinern, kommen die beschriebenen Kapazitätsanfragen und damit einhergehend etwaige Verlegungen leider häufiger vor", erklärte der Sprecher.

Mit der Magdeburger Uniklinik geht ein großer Versorger in Sachsen-Anhalts Norden in Sachen Kinderintensivmedizin für unbestimmte Zeit vom Netz. In der Spitze gibt es acht bis zehn belegbare Betten auf der Station.

Uniklinik sieht Versorgung dennoch gesichert

Nach mehrmaliger Nachfrage lies Gesundheitsministerin Grimm-Benne (SPD) mitteilen: "Gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsrates teilte der Klinikvorstand am 3. Februar mit, dass von der Einstellung des Betriebs der Kinderintensivstation ausdrücklich der Betrieb der Neu- und Frühgeboren-Intensivstation und die Notfallversorgung der Kinder nicht betroffen sei. Die Versorgung der Kinder sei vollumfänglich gesichert. Ein Versorgungsproblem besteht nicht."

