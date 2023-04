Noch immer wird in Deutschland zu viel stationär behandelt, was anderswo in Europa schon längst ambulant operiert wird. Das hat Folgen: In Deutschland gibt es pro 100.000 Einwohner doppelt so viele Krankenhausbetten wie in Dänemark. Und obwohl das Thema Ärztemangel in Deutschland allgegenwärtig ist, kommen Länder wie Dänemark, Frankreich oder die Niederlande mit deutlich weniger Medizinern aus.