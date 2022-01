Kikerikiiii. Der krächzend-laute Hahnenschrei komplettiert den malerischen Sonnenaufgang über Halle-Osendorf. René Thielicke läuft zu einem der mobilen Stallwagen und klopft an die Verkleidung. "Guten Morgen", ruft er, bevor er die Luke zum Inneren öffnet – und, wild durcheinander gackernd, seine Hühner nach draußen flitzen.

Auch all die Brüder zu den Hennen sind hier mit aufgezogen worden. 24 Wochen lang haben sie auf dem Hof gelebt, bevor sie geschlachtet wurden. Die Hennen, für die Eier zuständig, bleiben insgesamt zwei Jahre. Familie Thielicke arbeitet nur mit solchen Zweinutzungshühnern, die sowohl fürs Fleisch als auch für die Eier gehalten werden. Doch dazu später mehr.

René Thielicke betritt den nun leeren Stallwagen, sammelt die Eier aus dem Stroh. "Unsere Hühner legen 220 im ersten und 180 im zweiten Jahr", erzählt er, während er die Eier behutsam in eine Kiste packt. Dazwischen liegt eine Regenerationsphase für die Hühner, die sogenannte Mauser. In der konventionellen Landwirtschaft mit den hochgezüchteten Hybridhühnern läuft das anders. "Dort habe ich vom aktuellen Zuchtziel des 500-Eier-Huhns gehört. In 14 bis 16 Monaten, ohne Regenerationsphase und dann ab zum Schlachthof."