Kein Hauptverfahren Einstufung als Extremismus-Verdachtsfall: AfD lässt Klage ruhen

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft. Dagegen hat sich die Partei zunächst vor dem Verwaltungsgericht wehren wollen. Nun lässt sie offenbar die Klage ruhen. Man wolle abwarten, wie in ähnlichen Verfahren entschieden wird, so die Begründung.