Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, ist nicht absehbar, dass die AfD auf Landes- oder Kreisebene bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens als gesichert verfassungsfeindlich eingestuft sein wird.

Die Bundes-AfD wird seid 2022 als Verdachtsfall geführt, da sie sich "in einem Richtungsstreit, bei dem sich die verfassungsfeindlichen Bestrebungen durchsetzen könnten" befinde, hieß es vom Gericht. Auch die AfD in Sachsen-Anhalt wird als Verdachtsfall geführt. Das Verwaltungsgericht Magdeburg begründete die Entscheidung damit, dass eine Einstufung als Verdachtsfall voraussetze, dass es tatsächliche Anhaltspunkte dafür gebe, dass die AfD Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung verfolge. Das liege bei der AfD vor, so das Gericht.