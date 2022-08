Geht es nach der AfD in Sachsen-Anhalt, dann ermahnt der Landtag künftig den MDR. Dieser solle eine angebliche "systematische Benachteiligung" der Partei einstellen. Ein entsprechender Antrag wurde am Sonntag einstimmig auf dem Landesparteitag beschlossen.

Der Bundestagsabgeordnete Jan-Wenzel Schmidt sagte in seiner Einbringungsrede, es gehe dabei lediglich "um mehr Sendezeit" für die Oppositionspartei, nicht gegen einzelne Journalisten. Der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Oliver Kirchner, nutzte die folgende Diskussion dennoch für persönliche Angriffe. An die anwesenden Medienvertreter sagte Kirchner: "Hier gibt es heute wenig für Sie zu holen", man könnte nach Hause fahren.

Etwas weniger als 400 Mitglieder waren in einem Kulturhaus in Magdeburg zusammengekommen. Das Hauptaugenmerk des Parteitags lag auf der Energiekrise und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sagte in einem Grußwort, "deutsche Interessen" müssten in der jetzigen Lage zuerst gelten.