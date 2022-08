Das soll auch am Sonntag in Magdeburg deutlich werden. Dann kommt die AfD zum Landesparteitag zusammen. "Frieden, Freiheit, Wohlstand – An erster Stelle Deutschland", so heißt ein Antrag, den Landeschef Martin Reichardt eingereicht hat. Das Papier soll zeigen, dass der Landesverband kampagnenfähig ist.