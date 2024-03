Sachsen-Anhalts Landesregierung hat sich nach Angaben von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach wie vor nicht darauf verständigt, wie sie bei der Bundesratssitzung am Freitag über strittige Vorhaben abstimmen wird. Der CDU-Politiker sagte nach einem Treffen mit Vertretern von Bauernverbänden, man wolle "die Prozesse der nächsten Tage abwarten". Am Donnerstagabend würden sich die Parteien noch einmal abstimmen. Erst am Freitagmorgen – und damit unmittelbar vor der Bundesratssitzung – wolle man dann über das Abstimmungsverhalten entscheiden. Haseloff erklärte, dies betreffe sowohl die geplanten Kürzungen im Agrarsektor als auch die Legalisierung von Cannabis.