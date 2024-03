Landesparteichef CDU nominiert Sven Schulze für Bundespräsidium

Hauptinhalt

05. März 2024, 12:25 Uhr

Sven Schulze soll in der Bundes-CDU ins Präsidium aufrücken. Dafür hat ihn die Landes-CDU am Montag nominiert. Bisher ist Schulze in Sachsen-Anhalt Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten und Beisitzer im Bundesvorstand der Partei.