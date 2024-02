Auf Antrag der Grünen diskutierte der Landtag am Freitagmittag über die Zukunft der Landwirtschaft. Doch die Ideen, die Dorothea Frederking (Grüne) in ihrer Rede vorstellte, stießen nur auf wenig Zustimmung der anderen Fraktionen. Als schließlich darüber abgestimmt wurde, begruben sie die grünen Pläne. Das alles unter Beobachtung von rund 20 Landwirten und Unterstützern, die zur Debatte auf der Tribüne des Plenarsaals Platz genommen hatten.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

"Wer in unserer Fraktion welche Position übernimmt, geht die Fraktion der Grünen einen feuchten Kehricht an", tönte der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer, als er ans Rednerpult des Landtages trat. Zuvor hatte Dorothea Frederking einen Antrag der Grünen vorgestellt, in dem es um die Zukunft der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt geht. Ihre Rede nutzte sie jedoch auch, um auf die Doppelrolle des CDU-Abgeordneten Olaf Feuerborn aufmerksam zu machen. Dieser ist nicht nur agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion, sondern auch der Präsident des Landesbauernverbandes. "Ich habe Zweifel, ob das der Beweglichkeit sowohl von der CDU als auch vom Bauernverband zuträglich ist", so Frederking.