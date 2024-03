Insbesondere vor dem Hintergrund der in der kommenden Woche anstehenden Agrarministerkonferenz (13.-15. März 2024 in Erfurt) könne Dippe den Alleingang des Bauernverbandes nicht verstehen. Zudem solle am 22. März im Bundesrat über das Wachstumschancengesetz abgestimmt werden. Unionsgeführte Länder hatten angekündigt, dem nur zuzustimmen, wenn die geplante Streichung von Agrardieselsubventionen zurückgenommen werde. Es sei nicht nachvollziehbar, warum noch vor der Entscheidung ein derartiges Kompromissangebot in den Raum gestellt werde.