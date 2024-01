Das BSW kündigte an, am 27. Januar einen Parteitag abzuhalten. Dort will die neue Partei auch ihre Kandidatenliste für die Europawahl bestimmen. Das BSW will mit dem früheren Finanzexperten der Linken, Fabio de Masi, und dem früheren Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, an der Spitze in den Wahlkampf ziehen.