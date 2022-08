Welche Gründe gibt es für den Mangel an Übungsleitern?

Zum einen fehlte während der Pandemie lange die Motivation. Wenn du lange nicht im Verein aktiv bist und das gesellschaftliche Zusammentreffen nicht hast, dann geht die Bindung verloren. Jetzt ist da wieder ein anderes Denken da, weil man sich wieder treffen und einbringen kann. Aber auf der anderen Seite haben während der Corona-Zeit auch ganz viele Menschen entdeckt, was es links und rechts noch so gibt und widmen sich eher neuen Dingen als dem ehrenamtlichen Engagement.

Ja, aber die Corona-Zeit hat das Ganze noch einmal beschleunigt. Wir haben rund 2.000 Übungsleiterinnen und Übungsleiter verloren. Wir haben ja sowieso schon immer Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, was Trainerinnen und Trainer angeht. Und jetzt ist ein großer Teil auch noch weggebrochen.

Was bedeutet das denn ganz konkret für Vereine, aber auch Kinder und Menschen, die Sport im Verein treiben wollen?

Zum Glück kommen ja wieder immer mehr Kinder und Jugendliche in die Vereine . Aber teilweise kann dann kein Angebot geschaffen werden, weil Kinder da sind, die Sport treiben möchten, aber der Übungsleiter oder die Übungsleiterin fehlt. Und das ist natürlich fatal. Wir möchten ja, dass mehr Bewegung in Sachsen-Anhalt möglich ist.

Kinder wollen Sport im Verein treiben, aber können es nicht, weil die Übungsleiter fehlen – was ist das für ein Gefühl?

Das motiviert mich, an dieser Sache zu arbeiten. Weil mich das natürlich ärgert. Ich finde es bedauerlich, zu sehen, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die gerne wollen, es aber an den Rahmenbedingungen fehlt. Im Zusammenspiel auch mit der Politik müssen wir also für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Wenn wir im Land unterwegs sind, wird immer wieder berichtet, dass es Wartelisten für Kinder und Jugendliche gibt, ehe sie aufgenommen werden können. Zwar nicht flächendeckend, aber es gibt sie. Und das ist der schlimmste Fall.