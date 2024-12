In einer Sitzung von Sachsen-Anhalts Landtag wurde am Mittwoch erneut über die finanzielle Unterstützung von Clubs und Musikspielstätten debattiert. Die Grünen fordern eine Förderung von Clubs unter 1.000 Gästen. Damit sollen die Einrichtungen unter anderem soziokulturellen Zentren gleichgestellt werden.

Wolfgang Aldag von den Grünen machte in seinem Redebeitrag die Bedeutung von Clubs als Kultur- und Begegnungsorte deutlich. Diese müssten gezielt gefördert werden, um das Clubsterben zu verhindern. "Clubs und Musikspielstätten sind ein bedeutsamer Teil unserer Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt. Sie bereichern die kulturelle Vielfalt unseres Bundeslandes ebenso sehr wie unsere Museen, Bibliotheken, Theater oder soziokulturellen Zentren", so Aldag.