Live-Veranstaltungen Zwischen hohen Ticketpreisen und Clubsterben – wie geht es der Konzertbranche?

03. Dezember 2024, 03:00 Uhr

Das Konzertjahr 2024 war geprägt von großen Namen und hohen Ticketpreisen. Taylor Swift, AC/DC und Depeche Mode lockten die Massen an, während Adele in München für ganze zehn Konzerte ein temporäres Stadion errichtete. Doch während die großen Shows gut gefragt waren, kämpfen kleinere Veranstalter und Clubs ums Überleben. Die steigenden Kosten und wirtschaftlichen Herausforderungen machen ihnen zu schaffen. Wie geht es 2025 weiter? Der Szeneclub Conne Island in Leipzig musste jetzt reagieren.