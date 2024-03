Bildrechte: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Fehlende Pflegekräfte Sachsen-Anhalt droht Betreuungsmangel für Menschen mit Demenz

06. März 2024, 18:24 Uhr

Für Menschen mit Demenz droht in den kommenden Jahren in Sachsen-Anhalt ein Betreuungsmangel. Hintergrund ist die angespannte Personalsituation in der Pflege: Bis 2035 müssen nach Ministeriumsangaben 27.000 Stellen besetzt werden. Die Zahl der Demenzkranken im Land wird sich Prognosen zufolge unterdessen in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Nun wird über neue Betreuungsmodelle diskutiert.