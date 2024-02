Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sind derzeit Anträge auf Zulassung für zwei neue Medikamente in Arbeit, die den Gedächtnisverlust bei Demenz im Alter bekämpfen sollen. In den USA ist eines davon bereits zugelassen. Für Neurologin Dorothee Saur, die am Universitätsklinikum Leipzig arbeitet, ist das ein echter Meilenstein auf den lange gewartet worden sei. Bisher gibt es nämlich noch keine wirksamen Therapien, um den bei einer Demenz einsetzenden Prozess des Abbaus kognitiver Fähigkeiten zu beeinflussen.

Die neuen Medikamente aus den USA werden als Infusion verabreicht und zwar im Abstand von mehreren Wochen. Eignen die sich eigentlich für alle, die an Demenz erkranken oder auch schon lange mit der Krankheit leben? Ein Hoffnungsschimmer vor allem für Menschen im sehr frühen Stadium der Demenz, betont Saur. Die neuen Methoden, etwa PET-Scans oder der Nervenwasserdiagnostik, könnten die Mediziner bereits in dieser Phase die Behandlung beginnen und so das Voranschreiten der Krankheit bis um 30 Prozent verlangsamen. Das sei ein echter Vorteil für die Patienten, denn die noch überwiegend intakten Hirnfunktionen verschlechtern sich damit möglicherweise nicht so schnell. Für diese Gruppe wäre daher der Effekt am größten, sodass man davon ausgeht, dass die Therapien für Frühverläufe zugelassen werden, auch wenn die Zulassungskriterien derzeit noch offen sind.