In Sachsen-Anhalt sterben immer mehr Menschen an Alzheimer. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, gab es im Jahr 2021 421 Todesfälle aufgrund der Krankheit. Darunter waren den Angaben zufolge 276 Frauen und 145 Männer. Im Vergleich zum Jahr 2000 sei die Zahl der an Alzheimer Verstorbenen im Jahr 2021 um 172,8 Prozent gestiegen. Die Erkrankung werde häufiger und damit auch die damit verbundenen Todesfälle.