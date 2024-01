Bereits im November 2023 hatte das Recherchenetzwerk Correctiv über den deutschlandweiten "Kitanotstand" berichtet. Demnach gingen binnen eines Kitajahres bundesweit über 26.000 Meldungen bei den zuständigen Behörden ein, dass Kitas aufgrund von Personalmangel die vereinbarte Betreuung nicht mehr sicherstellen konnten. Im Zuge dieser Recherche hatten sich auch rund 2.000 Kita-Mitarbeitende an einer nicht repräsentativen Umfrage zu den Folgen des Personalmangels beteiligt. Ergebnis:

Laut Correctiv bedeutet der Personalmangel für die zu betreuenden Kinder unter anderem auch, dass die Zeit in der Kita zur reinen "Aufbewahrungszeit" wird. Die Arbeit des Personals dreht sich nur noch um die Grundbedürfnisse "satt, sauber, sicher". Individuelle frühkindliche Förderung und Bildung sind nicht mehr möglich. Eine Erzieherin aus Sachsen-Anhalt äußerte sich in der Correctiv-Umfrage wie folgt:

Es muss unbedingt etwas passieren. Die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter. Die hohe Belastung führt zu einem hohen Krankenstand. Kollegen suchen sich andere Bereiche, in denen es ruhiger ist oder geben den Beruf ganz auf. Die Kinder werden immer auffälliger. Durch das wenige Personal kann man auf die Kinder nicht so eingehen, wie man es möchte.

Kitas in Sachsen-Anhalt Laut Statistischem Landesamt gab es in Sachsen-Anhalt zum Stichtag 01.03.2023 insgesamt 1.816 Tageseinrichtungen für Kinder, darunter knapp 400 Horte nur für Schulkinder. Knapp 20.000 Frauen und Männer des pädagogischen Leitungs- und Verwaltungspersonals kümmern sich dabei landesweit um rund 155.000 Kinder.

Dass Personalausfälle in Sachsen-Anhalts Kitas bereits seit geraumer Zeit ein zunehmendes Problem darstellen, geht aus einem Mitte Januar 2024 veröffentlichten Bericht des Bundesfamilienministeriums hervor. So mussten Kitas hierzulande im Jahr 2022 deutlich häufiger Maßnahmen wie das Kürzen der Öffnungszeiten oder vorübergehende Schließungen ergreifen als noch im Jahr 2020. Die Landtagsabgeordnete Nicole Anger (Die Linke) forderte angesichts der im Bericht genannten Zahlen mehr pädagogische Fachkräfte in Kitas.