Aktuelle Standorte in Deutschland würden nicht fortgeführt und für kommende Jahrzehnte eher ins Ausland verlagert, so Haseloff. Diese Produktion könne man dann auch auf absehbare Zeit nicht zurückholen. Das betreffe vor allem die energieintensive Industrie, die unter den hohen Strompreisen leide.

Haseloff reagierte damit auf eine Nachricht vom Donnerstag, wonach die sogenannte Elektroschmelze in Zschornewitz (Landkreis Wittenberg) 30 Prozent ihrer 200 Stellen abbauen will. Der Betreiber, die französische Imerys-Gruppe, hatte als Gründe die geringe Nachfrage, die Inflation und die gestiegenen Energiepreise angegeben. In Zschornewitz wird geschmolzenes Aluminiumoxid zur Weiterverarbeitung in verschiedenen Industriebereichen hergestellt.