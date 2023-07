Neben Photovoltaik und Windkraft soll vor allem so genannter " grüner" Wasserstoff eine wichtige Rolle für die Energieversorgung der Wirtschaft spielen, etwa als Energiespeicher oder in der Energielieferant Stahlindustrie. Als grün wird Wasserstoff bezeichnet, der per Elektrolyse aus Wasser mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff entsteht kein Kohlendioxid als schädliches Treibhausgas.

" Da sind wir noch ganz am Anfang. Die ersten Anlagen, die jetzt gebaut werden, die decken nur Bruchteile des Bedarfs", sagt IHK-Expertin Böckelmann. Eine solche erste Versuchsanlage entsteht gerade im Energiepark Bad Lauchstädt. Dort soll mit Hilfe von Windenergie Wasserstoff erzeugt werden, der anschließend zunächst im Chemiepark in Leuna genutzt wird. Die Leitungen dorthin sollen bereits angelegt sein.

Im Energiepark soll der Wasserstoff in einer Salzkaverne zwischengespeichert werden, die hunderte Meter unter der Erde liegt. Nach Angaben der Projektpartner ist es die erste Kaverne weltweit, in der grüner Wasserstoff gespeichert wird. In dem Projekt sollen erstmals die Herstellung, der Transport per Pipeline, die Speicherung in einer Kaverne und die Nutzung durch die Wirtschaft untersucht werden. Der Regelbetrieb soll Anfang 2025 starten.