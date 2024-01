Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Hochwassergebiet an der Helme in Mansfeld-Südharz am Donnerstag steht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Kritik. In einem Video, das der "Spiegel" geteilt hat, reagiert er vor Ort auf einen Pöbler mit den Worten: "Ja, geh lieber arbeiten!"