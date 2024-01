Scholz zeigte sich beeindruckt von der Solidarität über Ländergrenzen hinweg. Dies zeige, "dass wir zusammenstehen können in Deutschland". Dies sei auch in der Zukunft wichtig, betonte der Kanzler. Der "Geist der Solidarität" werde auch hinterher gelten, "und wir werden niemanden alleine lassen".

Scholz war in Mansfeld-Südharz gemeinsam mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unterwegs. Er schaute sich unter anderem in Berga eine Anlage zum Abfüllen von Sandsäcken an. In Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, informierte Scholz sich zuvor über die angespannte Lage und besichtigte den Deich an der Helmebrücke. Zuvor hatte sich der Kanzler vom Hubschrauber aus einen Überblick verschafft.