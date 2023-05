Nachfragen des MDR bei den Staatsanwaltschaften in Weiden, Bielefeld und Osnabrück ergaben, dass es die Justiz in Sachsen-Anhalt vergleichsweise spät geschafft hat, Verdächtige zu ermitteln. Hintergrund ist, dass das ZDF-Team die Fälle von Hass und Hetze im Netz in allen Bundesländern zur Anzeige gebracht hat. Dadurch sind mehrere Verfahren mit den identischen Fällen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften gelandet. Zu den drei aus Sachsen-Anhalt übermittelten Fällen liefen jeweils bereits Verfahren oder waren abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft in Bielefeld teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, das Verfahren wegen Volksverhetzung sei eingestellt worden. Möglicherweise habe eine eingeschränkte Schuldfähigkeit beim Beschuldigten bestanden, sagte eine Sprecherin. Auch die Staatsanwaltschaft in Weiden hat das Verfahren eingestellt. Hierbei ging es um den Kommentar "An die Wand stellen". Ein Sprecher sagte dem MDR, es sei nicht eindeutig, dass es sich hierbei um die Aufforderung zu einer Straftat handele, da verschiedene Auslegungsmöglichkeiten bestünden. Daher sei zugunsten des Beschuldigten entschieden worden. Die Staatsanwaltschaft in Osnabrück erklärte, in dem betreffenden Fall habe tatsächlich jüngst eine Gerichtsverhandlung stattgefunden. Der Beschuldigte wurde demnach vor rund zwei Wochen vom Amtsgericht in Lingen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt.