Home-Office Was vom Arbeitsalltag in der Corona-Pandemie bleibt

Arbeiten in den eigenen vier Wänden, Home-Office, heißt bei der Kreisverwaltung, wie auch bei vielen anderen Arbeitgebern, Telearbeiten. Dafür gibt es einen rechtlichen Grund. Telearbeit ist in der Arbeitsstättenverordnung gesetzlich geregelt. Sie ist an einen Ort und an feste Zeiten gebunden. Und dann gibt es noch das Mobile Arbeiten. Die Konditionen regeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Betriebsvereinbarungen oder Absprachen. Wer mobil arbeitet, kann das in der Bahn, im Hotel, an einem Einsatzort oder eben zuhause.



In der Corona-Pandemie gab es zeitweise eine Home-Office-Pflicht. Arbeitgeber mussten ihren Angestellten die Möglichkeit geben, von zuhause aus zu arbeiten, wenn das möglich war. 56 Prozent der Arbeitsplätze könnten zumindest teilweise ins Home-Office verlagert werden, hatte die Bundesabeitsagentur damals geschätzt.