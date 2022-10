Bundeskongress der Betriebs- und Werksärzte Arbeiten im Home Office stellt Betriebsärzte vor Herausforderungen

Bildrechte: MDR/ Joachim Blobel

Am Donnerstag beginnt der Bundeskongress der Betriebs- und Werksärzte in Weimar. Bereits vorab zeigt sich, welche Probleme die Ärztinnen und Ärzte aktuell plagen. So mache sich auch die Wirtschafts- und Energiekrise bemerkbar. Außerdem entstehen Herausforderungen durch das Arbeiten im Home Office.