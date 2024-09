Ärgerlich ist es, wenn die Bundesregierung noch am gleichen Tag zu diskutieren beginnt, welche Löcher sich stattdessen mit den Fördermilliarden stopfen lassen. Wichtiger wäre ein eindeutiges Bekenntnis: Die Regierung ist weiter bereit, Geld für zukünftige Ansiedlungen im Osten zu geben. Und für die Chipindustrie: Aus gutem Grund ist das gemeinsame europäische Ziel, da vom südasiatischen Markt unabhängig zu werden.

Immerhin wirkt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident wild entschlossen, die "Aufbruchsstimmung" nicht aufzugeben. Doch auch in seinem Interesse sollte es liegen, die Chance zu nutzen, die Wirtschaft in Zukunftsbranchen breiter aufzustellen. Ob in der Energie- oder Chip-Produktion – da nur von einem Land oder einem Konzern abhängig zu sein, ist ohnehin keine gute Idee.