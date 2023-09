Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt will künftig Kommunen sanktionieren, die ihre Jahresabschlüsse zu spät vorlegen. Grund ist, dass aktuell noch Hunderte Jahresabschlüsse fehlen. Nun schaffe man die gesetzliche Grundlage für eine verpflichtende Sanktionierung in solchen Fällen, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Die Landesregierung könnte die Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes noch in diesem Jahr beschließen. Anschließend muss der Landtag darüber entscheiden. Das neue System sieht vor, dass die Haushaltssatzung einer Kommune nicht in Kraft treten kann, wenn alte Jahresabschlüsse fehlen. Dadurch gilt in der jeweiligen Kommune eine vorläufige Haushaltsführung, die bestimmte Ausgaben nicht zulässt.