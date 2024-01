Im Magdeburger Landtag kam am Mittwoch das Parlamentarische Kontrollgremium zu einer Sondersitzung zusammen. Thema war ein Treffen unter anderem von AfD-Politikern mit Neonazis im November in Potsdam. An dem Treffen hatte auch AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund teilgenommen.

Die Sondersitzung wurde von der Linken beantragt. Fraktionschefin Eva von Angern sagte dem MDR, es gehe um die Frage, wie groß die Gefahr durch die AfD tatsächlich sei. AfD-Fraktionschef Siegmund kritisierte, das Parlamentarische Kontrollgremium werde missbraucht, um seine Partei zu diskreditieren. Es gebe nichts, was den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen habe, so Siegmund.

Aufgabe des Kontrollgremiums ist es, die Landesregierung in Belangen des Verfassungsschutzes zu kontrollieren. Der Verfassungsschutz hatte die AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Er darf also nachrichtendienstliche Mittel wie verdeckte Ermittler zur Beobachtung der Partei einsetzen. Neben Eva von Angern gehören Markus Kurze (CDU), Rüdiger Erben (SPD) und Guido Kosmehl (FDP) dem Gremium an.