11. Januar 2024, 09:08 Uhr

AfD-Politiker sollen an einem geheimen Treffen mit Rechtsextremisten teilgenommen haben, bei dem die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland gefordert wurde. Laut Recherchen des Netzwerks "Correctiv" soll an dem Treffen auch der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag teilgenommen haben. Auf Nachfrage erklärte Siegmund, er sei als Privatperson und nicht in seiner Funktion als Abgeordneter für die AfD bei dem Treffen gewesen.