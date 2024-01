FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack erneuerte am Dienstag die Kritik an Siegmund. Der AfD-Politiker sei mit der Teilnahme an dem Treffen seiner Verantwortung als Vorsitzender des Sozialausschusses nicht gerecht geworden, so Silbersack. Deshalb habe man nach einer langen Diskussion in der Fraktion einstimmig beschlossen, den Abwahlantrag zu unterstützen.