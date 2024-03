In Sachsen-Anhalt sind 2023 deutlich mehr Straftaten erfasst worden als in den Jahren zuvor. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag in Magdeburg vorstellte. Demnach wurden im vergangenen Jahr knapp 194.000 Straftaten registriert und damit 8,6 Prozent mehr als noch 2022. Auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019, wo 173.000 Fälle registriert wurden, ist der Anstieg deutlich.