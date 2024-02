Im Kampf gegen die Jugendkriminalität in der Stadt Halle hat die Polizei einen weiteren Erfolg zu verzeichnen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, konnte ein 17-jähriger Intensivtäter ermittelt werden. Er soll an 26 Straftaten beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Halle erließ am Dienstag Haftbefehl.