In der Innenstadt von Dessau ist ein Mann niedergestochen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Freitag. Demnach war das 40-jährige Opfer in den frühen Morgenstunden in der Rabestraße mit einem Unbekannten aneinandergeraten.