Landtag lehnt ab Weiter kein kostenloses Kita- und Schulessen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Das Essen in Schulen und Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt wird es nicht kostenlos geben. Eine Mehrheit des Landtags hat einen Antrag der Linken-Fraktion am Donnerstag abgelehnt.