An der Heinrich-von-Trebra-Oberschule in Marienberg nehmen nur zehn Prozent aller Schüler ein Essen aus der Schulspeisung zu sich. Das treibt die Schulleiterin Norma Grube um, und zusammen mit dem Caterer der Schule im Erzgebirge in Sachsen hat sie eine Online-Umfrage entwickelt. Rund die Hälfte der 430 Schüler hat bislang auf die Frage "Wann würdest du an der Schulspeisung teilnehmen" geantwortet. 53 Prozent sagten: Wenn es besser schmecken würde. 49 Prozent, wenn sie mehr Zeit zum Essen hätten. Vier Fünftel sagen, dass sie später zu Hause warm essen.

"Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen", sagt ein Junge. "Ihr ist es zu teuer." Er würde gern mitessen, aber er kann nicht. An diesem Tag gibt es Makkaroni mit Wurstgulasch für 3,95 Euro pro Portion. Neben der Kantine gibt es im Schülercafé der Oberschule getoastete Sandwiches für einen Euro. Dort stehen die Kinder Schlange. In der Umfrage haben 46 Prozent angegeben, dass die Schulspeisung zu teuer ist.

In diesem Fall könnten Subventionen wahrscheinlich helfen, den Kindern eine gesündere Mahlzeit zu verschaffen. Doch auf die Anfrage zu möglichen Subventionen von MDR exakt heißt es beim Erzgebirgskreis: Wenn man pro Schulessen einen Euro dazugeben würde, wären das rund 7,2 Millionen Euro pro Schuljahr. Das könne man nicht stemmen. Das Kultusministerium Sachsen verweist wie Thüringen – und auch Sachsen-Anhalt – darauf, dass die Schulträger zuständig seien. In Niedersachsen dagegen hat die Landesregierung am Mittwoch angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr beginnen will, den angekündigten Zuschuss für das Mittagessen direkt an die Kommunen auszuzahlen.