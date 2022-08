An diesem Donnerstag beginnt das neue Schuljahr für rund 209.000 Schülerinnen und Schüler im Regelbetrieb. Dafür müssen Eltern immer tiefer in die Tasche greifen.

Der Anbieter Alexmenü aus Magdeburg teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit, dass die Preise für Mittagessen bereits Mitte des Jahres um ca. 30 Cent angehoben wurden. Um die Preise im Herbst nicht weiter anheben zu müssen, seien einige Maßnahmen ergriffen worden, um "die Herstellungskosten bzw. Wareneinsatzkosten nicht weiter steigen" zu lassen. Auf Dauer sei das aber wegen der weiter steigenden Kosten nicht zu garantieren. Daher fordert der Anbieter von der Landesregierung, sich an der Finanzierung der Mittagsversorgung in Schulen zu beteiligen.



Die Landesvereinigung für Gesundheit e.V. in Sachsen-Anhalt sagte, im Jahr 2016 hätte ein Schulessen noch 2,52 Euro gekostet. Wie die Grundschule "Juri Gagarin" in Stendal auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, beträgt dort der Essenpreis inzwischen schon 3,30 Euro. Wegen gestiegener Personalkosten, hoher Preisen für Energie oder Lebensmittel hatten zuletzt mehrere Caterer Preiserhöhungen angekündigt. Zum Vergleich: In Berlin liegt der Preis seit August 2021 für ein Schulessen bei 4,36 Euro und ist noch bis Ende Juli 2024 festgelegt.