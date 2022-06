Sachsen-Anhalts Linke sehen in den Ergebnissen des Bundesparteitags in Erfurt ein Etappenziel. Die Landesvorsitzende Janina Böttger sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie sei froh, dass in zentralen Themen Einigkeit herrsche. Ein wichtiges Thema sei es, für Entlastungen für die Bürger einzutreten.

Böttger sagte, es stünden massive Einschnitte für breite Schichten der Bevölkerung bevor. Sie kündigte Aktionen ihrer Partei gegen so wörtlich Preistreibereien und Abzocke an. Einig sei sich ihre Partei auch darin, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verurteilen. Andererseits dürften die Wirtschaftssanktionen nicht das eigene Volk treffen. Auch müsse alles dafür getan werden, Russland an den Verhandlungstisch zurückzuholen und einen baldigen Waffenstillstand zu erreichen.

Wissler und Schirdewan führen die Linke an, Gallert im Parteivorstand